

Усупашвили: Новый политический центр должен быть создан не за счет перегруппировки партий, а новыми силами

07.06.2023 17:04





Новый политический центр должен быть создан не за счет перегруппировки партий, а присоединения новых сил – после выборов в резко прозападной правительственной коалиции мы не видим места «Грузинской мечте», - об этом заявил депутат от «Лело» Давид Усупашвили.



По его словам, пока консультации ни с кем не ведутся.



Усупашвили заявляет, что после выборов возможно создать многопартийную коалицию, но до выборов по действующей Конституции создать многопартийный блок невозможно.



«Наша стратегическая задача в том, чтобы в результате предстоящих выборов Грузия получила резко и четко прозападную правительственную коалицию, в которой мы не видим места «Грузинской мечте». Для этого нам нужно идти к выборам с правильной тактикой. Было бы неправильной тактикой, если бы все другие политические силы встали вместе с «Национальным движением», снова пошли бы в поляризованную среду и победили «Грузинскую мечту». Тактически правильная задача, чтобы «Национальное движение» получило то, что получит, с учетом плюсов и минусов, и от этого не пострадало бы будущее Грузии. Грузии нужна многопартийность, а не чередование двух партий или бесконечная борьба между двумя лидерами. Что касается формирования коалиции по итогам выборов, это следующий вопрос то об этом я буду говорить после выборов. Чего хочет большая часть общества, больше половины? - Видеть новизну, а не чередование старой и новой власти», - сказал Усупашвили.



Для справки, по заявлению одного из лидеров партии «Лело» Бадри Джапаридзе, ключами к победе над «Грузинской мечтой» является создание такого союза, в котором не будет «Национального движения».



Как заявил Бадри Джапаридзе в передаче «Политическое пространство» на телеканале «Палитраньюс», он не согласен с мнением председателя «Единого национального движения» Левана Хабеишвили, что ключи к главной победе над Бидзиной Иванишвили у «Национального движения». «Наша задача ясна, создать альтернативный центр притяжения, чтобы разрушилась двухполюсность. Ключи заключаются в создании такого объединения, в котором не будет участвовать «Национальное движение», Создание такого объединение — это и есть ключ к победе над «Грузинской мечтой». – сказал Джапаридзе.





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