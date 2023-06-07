

Гарибашвили встретился с президентом Всемирной федерации тхэквондо

07.06.2023 18:17





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Всемирной федерации тхэквондо Чо Чжонвоном.



Стороны обсудили успехи сборной Грузии по тхэквондо и рассмотрели шаги, которые необходимо предпринять, чтобы способствовать развитию команды в будущем.



Внимание было уделено мероприятиям, запланированным в направлении повышения квалификации грузинских тренеров и судей, развития инфраструктуры тхэквондо. В этом контексте была подчеркнута важность помощи World Taekwondo.



Разговор коснулся популяризации тхэквондо как внутри страны, так и за её пределами. Президент Всемирной федерации тхэквондо выступил с инициативой запланировать в ближайшее время в Грузии важные международные мероприятия по данному виду спорта.



На встрече, состоявшейся в администрации правительства, присутствовали финансовый директор World Taekwondo Джерри Линг, президент Национальной федерации тхэквондо Грузии Теймураз Мгебришвили и генеральный секретарь Национальной федерации тхэквондо Грузии Леван Фиолия.







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