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Гарибашвили встретился с президентом Всемирной федерации тхэквондо
07.06.2023 18:17
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Всемирной федерации тхэквондо Чо Чжонвоном.
Стороны обсудили успехи сборной Грузии по тхэквондо и рассмотрели шаги, которые необходимо предпринять, чтобы способствовать развитию команды в будущем.
Внимание было уделено мероприятиям, запланированным в направлении повышения квалификации грузинских тренеров и судей, развития инфраструктуры тхэквондо. В этом контексте была подчеркнута важность помощи World Taekwondo.
Разговор коснулся популяризации тхэквондо как внутри страны, так и за её пределами. Президент Всемирной федерации тхэквондо выступил с инициативой запланировать в ближайшее время в Грузии важные международные мероприятия по данному виду спорта.
На встрече, состоявшейся в администрации правительства, присутствовали финансовый директор World Taekwondo Джерри Линг, президент Национальной федерации тхэквондо Грузии Теймураз Мгебришвили и генеральный секретарь Национальной федерации тхэквондо Грузии Леван Фиолия.
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