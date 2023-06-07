

Папуашвили: Мы готовы продолжить работу с ЕС для улучшения связанности в Черном море

07.06.2023 18:21





Мы готовы продолжить работу с ЕС для улучшения связанности в Черном море, чтобы открылись альтернативные маршруты поставки энергии, грузовых перевозок и цифровой связи, что, в свою очередь, будет способствовать устойчивому экономическому росту и устойчивости Европы, - об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Национального собрания Франции.



Как отметил Папуашвили, несмотря на то, что Грузия стала полностью совместимой с НАТО, после принятия на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году решения о готовности принять Грузию в альянс, страна до сих пор лишь в ожидании.



По его словам, очень важно в процессе интеграции в НАТО с политической точки зрения иметь ощутимый прогресс, и в то же время необходимо начать дискуссию о возможных контурах новой архитектуры безопасности Европы.



«Грузия не только получает выгоды европейской безопасности и экономическую выгоду, но и сама вносит вклад в европейскую безопасность, в том числе путем существенной поддержки общих миссий ЕС по безопасности и обороне в Африке. Также Грузия внесла наибольший вклад в миссию НАТО в Афганистане по количеству направленного военного персонала на душу населения.



После начала российской агрессии в Украине, для Европы острой проблемой стала диверсификация энергопоставок. В настоящее время Грузия является критической и неотъемлемой частью т.н. «Среднего коридора», который может стать самым безопасным и кратчайшим маршрутом альтернативной поставки энергии в Европу. Проект подводного Черноморского кабеля, который создает возможности для транзита зеленой возобновляемой энергии между ЕС и Южным Кавказом, является одним из новейших проектов содействия диверсификации энергоресурсов.



Мы готовы продолжить работу с ЕС для улучшения связанности в Черном море, чтобы открылись альтернативные маршруты для поставки энергии, грузовых перевозок и цифровой связи, что, в свою очередь, будет способствовать устойчивому экономическому росту и устойчивости Европы. На протяжении этих лет Грузия сделала все, чтобы стать членом НАТО и Евросоюза, несмотря на реальную и существующую опасность ответной реакции со стороны России. Несмотря на то, что Грузия стала полностью совместимой с НАТО, развила демократические институты более стандартов, необходимых для вступления в альянс, и утвердила в Конституции европейскую и евроатлантическую интеграцию, после принятия на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году решения о готовности принять Грузию, страна до сих пор лишь в ожидании.



Очень важно в процессе интеграции иметь ощутимый прогресс в политическом плане. Мы понимаем, что сложно будет принять решение по этому вопросу до окончания войны в Украине и победы Украины, однако необходимо начать дискуссию о возможных наметках новой архитектуры безопасности Европы», - сказал Папуашвили.





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