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Бокучава: Обвинения в адрес президента и ограничение ее полномочий – очередная попытка захвата государства
07.06.2023 19:31
На этот раз «Грузинская мечта» пытается захватить Нацбанк - обвинения в адрес президента и ограничение ее полномочий – это очередная попытка захвата государства, - заявила журналистам председатель фракции «Национальное движение» Тина Бокучава.
По оценке Бокучава, процесс, начавшийся в связи с Нацбанком, опасен для страны, поскольку его независимость очень важна для финансово-экономической устойчивости.
«До сих пор Бидзина Иванишвили не имел прямого влияния на Национальный банк — во всяком случае, в той степени, которую он пытается получить сейчас.
Режим Иванишвили с каждым днем становится все более автократическим, в том числе так оценивают существующий ныне режим и наши партнеры», - сказала Тина Бокучава.
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