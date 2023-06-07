

Бокучава: Обвинения в адрес президента и ограничение ее полномочий – очередная попытка захвата государства

07.06.2023 19:31





На этот раз «Грузинская мечта» пытается захватить Нацбанк - обвинения в адрес президента и ограничение ее полномочий – это очередная попытка захвата государства, - заявила журналистам председатель фракции «Национальное движение» Тина Бокучава.



По оценке Бокучава, процесс, начавшийся в связи с Нацбанком, опасен для страны, поскольку его независимость очень важна для финансово-экономической устойчивости.



«До сих пор Бидзина Иванишвили не имел прямого влияния на Национальный банк — во всяком случае, в той степени, которую он пытается получить сейчас.



Режим Иванишвили с каждым днем ​​становится все более автократическим, в том числе так оценивают существующий ныне режим и наши партнеры», - сказала Тина Бокучава.





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