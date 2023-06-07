

Администрация президента Грузии ответила на обвинения со стороны политсовета «Грузинской мечты»

07.06.2023 19:33





Администрация президента объясняет, почему Саломе Зурабишвили отказывается представить кандидатуру министра финансов Лаши Хуцишвили на должность члена Совета Национального банка Грузии.



Как пояснил на брифинге во Дворце Орбелиани парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе, президент действительно рассматривала кандидатуру Лаши Хуцишвили, однако один из важнейших критериев - независимость кандидата - вызывал вопросы, «что подкреплялось категорическим требованием со стороны правительства о выдвижении кандидатуры Лаши Хуцишвили, постоянным давлением на президента и шантажом».



«Сегодня политсовет «Грузинской мечты» распространил заявление, связанное с деятельностью Национального банка. Во-первых, деятельности Национального банка Грузии не наносится ущерб. Сегодня обязанности президента банка выполняет один из квалифицированных, опытных и профессиональных кадров. Процесс назначения президента Национального банка не задерживается. Совет банка сегодня же может представить кандидатуру руководителя банка. Процесс отбора членов Совета, начатый президентом, не связан с этим представлением и не тормозит что-либо.



Что касается выдвижения действующего министра финансов, г-на Лаши Хуцишвили, то президент Грузии действительно рассматривала его кандидатуру и считала, что его профессионализм, опыт и квалификация удовлетворяли критериям, однако один из самых важных критериев – независимость кандидата – вызывал вопросы, что подкреплялось категорическим требованием со стороны правительства о выдвижении кандидатуры Лаши Хуцишвили, постоянным давлением на президента и шантажом.



Что действительно вредит и мешает деятельности Нацбанка, так это сегодняшнее заявление правящей партии, что окончательно выявило, что данный кандидат является единственным и безальтернативным не только для правительства, но и для правящей партии. Что действительно служило и защищало интересы Национального банка, так это вето президента. Что наносит ущерб репутации банка и страны, так это угроза преодоления вето со стороны правящей партии», - заявил Мсхиладзе.





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