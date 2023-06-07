

Гарибашвили встретился с новым региональным директором Всемирного банка на Южном Кавказе

07.06.2023 20:04





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с новым региональным директором Всемирного банка на Южном Кавказе Роландой Прайс, которая официально приступит к работе 1 сентября. На встрече также присутствовал исполняющий обязанности регионального директора Всемирного банка Себастиан Молиниус, который завершает свою четырехлетнюю работу в этой должности.



Ираклий Гарибашвили поздравил Роланду Прайс с назначением на новую должность и поблагодарил Себастиана Молиниуса за ​​эффективное и плодотворное сотрудничество с правительством Грузии, а также пожелал обоим успехов в дальнейшей работе.



На встрече рассмотрели динамику сотрудничества между правительством Грузии и Всемирным банком. Премьер-министр подчеркнул значительный вклад Всемирного банка в развитие Грузии после обретения независимости. Было отмечено, что на протяжении трех десятилетий Всемирный банк играл важную роль в развитии, росте и модернизации экономики Грузии.



Текущий портфель Всемирного банка состоит из 15 активных инвестиций и суммарно составляет 1,5 миллиарда долларов США.





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