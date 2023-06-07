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Гарибашвили встретился с вице-президентом французской энергетической компании EDF
07.06.2023 20:19
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с вице-президентом, международным директором французской энергетической компании EDF Беатрис Бюффон. На встрече в Администрации правительства говорилось о надежной и благоприятной бизнес-среде в Грузии, и в этом разрезе обсудили потенциал страны в энергетическом секторе.
Премьер-министр обратил внимание на конкретные шаги, предпринятые для развития энергетической отрасли.
Представитель EDF выразила готовность инвестировать в возобновляемые источники энергии в Грузии, в основном в гидроэлектростанции, а также проявила интерес к ветровым и солнечным проектам.
Ираклий Гарибашвили подтвердил Беатрис Бюффон готовность правительства Грузии сотрудничать с французской энергетической компанией.
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