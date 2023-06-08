

Зеленский шокирован «молчанием» ООН и Красного Креста в связи с подрывом Каховской ГЭС

08.06.2023 10:48





Президент Украины Владимир Зеленский шокирован «молчанием» ООН и Красного Креста в связи с подрывом Каховской ГЭС. Об этом он заявил в интервью BILD.



По словам Зеленского, многие международные организации либо проигнорировали запрос о помощи со стороны Украины, либо отказали в дипломатической формулировке.



«Люди, животные погибли. С крыш затопленных домов люди могут видеть проплывающих мимо утопленников. Вывезти людей из оккупированной части Херсонской области очень сложно», - заявил Зеленский.



По словам президента Украины, Красный Крест и ООН «должны были быть первыми на месте, чтобы спасать жизни», потому что именно для этого создавались эти структуры.





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