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В Брюсселе пройдет заседание Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия
08.06.2023 11:47
В Брюсселе под руководством сопредседателей Маки Бочоришвили и Марины Кальюранд состоится 12-е заседание Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия (PAC).
Информацию распространяет пресс-служба парламента Грузии.
В заседании примут участие постоянные делегации парламента Грузии и Европарламента, а также представители исполнительных структур Грузии.
В рамках заседания комитета стороны обсудят повестку дня сотрудничества между Грузией и ЕС, прогресс выполнения 12-ти рекомендаций, определенных Еврокомиссией, выполнение Соглашения об ассоциации Грузия-ЕС, в том числе осуществление договора о глубоком и всеобъемлющем свободном торговом пространстве. Они также обсудят текущую ситуацию на оккупированных Россией грузинских территориях и усилия по мирному урегулированию конфликта.
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