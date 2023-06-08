Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Зурабишвили: Желаем стойкости отважным пожарным и властям Канады в борьбе со страшными пожарами


08.06.2023   11:57


Президент Грузии Саломе Зурабишвили выражает поддержку канадскому народу.

Зурабишвили пишет о сильных пожарах в Канаде в микроблоге «Твиттер».

«Желаем стойкости отважным пожарным и властям Канады в борьбе со страшными пожарами, Грузия стоит рядом с канадским народом», — пишет Зурабишвили.

В Канаде почти в каждой провинции бушуют лесные пожары, тысячи людей эвакуированы.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна