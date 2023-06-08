

Зурабишвили: Желаем стойкости отважным пожарным и властям Канады в борьбе со страшными пожарами

08.06.2023 11:57





Президент Грузии Саломе Зурабишвили выражает поддержку канадскому народу.



Зурабишвили пишет о сильных пожарах в Канаде в микроблоге «Твиттер».



«Желаем стойкости отважным пожарным и властям Канады в борьбе со страшными пожарами, Грузия стоит рядом с канадским народом», — пишет Зурабишвили.



В Канаде почти в каждой провинции бушуют лесные пожары, тысячи людей эвакуированы.





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