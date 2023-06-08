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Зурабишвили: Желаем стойкости отважным пожарным и властям Канады в борьбе со страшными пожарами
08.06.2023 11:57
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выражает поддержку канадскому народу.
Зурабишвили пишет о сильных пожарах в Канаде в микроблоге «Твиттер».
«Желаем стойкости отважным пожарным и властям Канады в борьбе со страшными пожарами, Грузия стоит рядом с канадским народом», — пишет Зурабишвили.
В Канаде почти в каждой провинции бушуют лесные пожары, тысячи людей эвакуированы.
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