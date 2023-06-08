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Папуашвили встретился с председателем Сената Франции


08.06.2023   12:32


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили провел встречу с председателем Сената Франции Жераром Ларше. Информацию распространяет пресс-служба парламента.

Шалва Папуашвили рассказал о прогрессе выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии и выразил надежду, что в конце года Европейский совет предоставит Грузии статус страны-кандидата.

Председатель Сената Франции отметил, что Франция продолжает поддерживать Грузию на пути к европейской интеграции. В разговоре Жерар Ларше подчеркнул стремление Грузии вступить в Североатлантический альянс и отметил, что её вклад в обеспечение глобальной безопасности и стабильности в регионе неизмерим.

Председатель парламента Грузии также рассказал о текущей экономической и политической ситуации в стране.

На встрече стороны выразили готовность к углублению существующих тесных партнерских отношений между Грузией и Францией и историко-культурного сотрудничества.


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