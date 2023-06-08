|
|
|
Папуашвили встретился с председателем Сената Франции
08.06.2023 12:32
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили провел встречу с председателем Сената Франции Жераром Ларше. Информацию распространяет пресс-служба парламента.
Шалва Папуашвили рассказал о прогрессе выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии и выразил надежду, что в конце года Европейский совет предоставит Грузии статус страны-кандидата.
Председатель Сената Франции отметил, что Франция продолжает поддерживать Грузию на пути к европейской интеграции. В разговоре Жерар Ларше подчеркнул стремление Грузии вступить в Североатлантический альянс и отметил, что её вклад в обеспечение глобальной безопасности и стабильности в регионе неизмерим.
Председатель парламента Грузии также рассказал о текущей экономической и политической ситуации в стране.
На встрече стороны выразили готовность к углублению существующих тесных партнерских отношений между Грузией и Францией и историко-культурного сотрудничества.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна