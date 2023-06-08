

«Стратегия Агмашенебели» перед выборами будет сотрудничать со всеми прозападными партиями

08.06.2023 13:36





Я не могу сказать, что происходит в партии. У «Национального движения» за последние годы много раз бывали критические моменты, но оно остается самой крупной оппозиционной партией. Перед выборами мы будем сотрудничать со всеми прозападными партиями, - заявил журналистам один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе.



По его оценке, необходимо тесное сотрудничество прозападных партий против российского режима.



«Я не слышал об ожидаемых переменах, я не член «Национального движения» и не могу вам сказать, что происходит в партии. В последние годы у «Национальное движение» не раз бывали критические моменты, но остается самой крупной оппозиционной партией.



Мы, «Стратегия Агмашенебели», уже более года призываем к тесной координации прозападных партий и тесному сотрудничеству против российского режима. Мы до сих пор придерживаемся этого мнения. А какие коалиции будут формироваться перед выборами, покажет будущее. Об общих списках в эту минуту не думаю, хотя ничего плохого в общих списках не вижу, потому что если будет решено, что на фланге оппозиции должен быть один, два или три мощных центра, то блоков нет, а значит, партии должны будут выйти с единым списком», - заявил Чихладзе.





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