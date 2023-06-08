

Большинство из 12 рекомендаций ЕС выполнены- депутат Бочоришвили

08.06.2023 14:37





Прошлогоднее решение об отказе Грузии в предоставлении статуса кандидата оставило место для неопределенности и спекуляций. Это и не нужно и не полезно для обеспечения нашего европейского будущего, - заявила председатель комитета парламента Грузии по интеграции с Европой Мака Бочоришвили в своем выступлении на открытии двенадцатой встречи парламентского комитета ассоциации Грузия-ЕС.



Вместе с тем, по ее словам, решение предоставить Грузии европейскую перспективу является важным шагом на пути к реализации европейской мечты Грузии. Как отметила Мака Бочоришвили, Грузия полностью выполнила большинство из 12 рекомендаций.



«Соглашение об ассоциации с ЕС остается важным инструментом в процессе европейской интеграции и трансформации нашей страны.



С 2014 года Грузия предприняла важные шаги для достижения прогресса в сближении нашей страны с Европейским союзом.



В прошлом году Грузия подала заявку на членство в ЕС вместе с Украиной и Молдовой. Решение Европейского совета предоставить Грузии европейскую перспективу является важным шагом на пути к реализации нашей европейской мечты. Мы посвятили себя выполнению 12 рекомендаций, выдвинутых Европейским союзом, и сегодня можем сказать, что большинство из них полностью выполнены. Тем не менее прошлогоднее решение не предоставлять Грузии статус кандидата (в отличие от Украины и Молдовы) оставило место для неопределенности и спекуляций. Это и не нужно и не полезно для обеспечения нашего европейского будущего», - заявила Мака Бочоришвили.





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