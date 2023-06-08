

В Госдепе США Грузию назвали в числе стран, через которые электроника может поступать в Россию

08.06.2023 14:42





США выявило 5 стран, которые помогают России уклоняться от санкций, одна из них – Грузия, заявил координатор Госдепартамента США по санкциям Джим О’Брайен в интервью Politico.



В этом списке также Турция, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Армения.



По словам О’Брайена, проблема заключается в том, что европейские компании продают определенные товары странам, которые впоследствии перепродают эти материалы России:



«Экспорт основных микросхем и электроники, которые необходимы России для ее военной машины, вернулся к довоенным показателям, поскольку Россия стала лучше уклоняться от санкций.



К началу текущего года импорт определенных ключевых категории электроники в России достиг, примерно довоенного уровня, речь идет о чипах, процессорах и интегральных схемах, которые необходимы для создания современного оружия», — сказал О’Брайен.





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