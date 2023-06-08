|
|
|
В Госдепе США Грузию назвали в числе стран, через которые электроника может поступать в Россию
08.06.2023 14:42
США выявило 5 стран, которые помогают России уклоняться от санкций, одна из них – Грузия, заявил координатор Госдепартамента США по санкциям Джим О’Брайен в интервью Politico.
В этом списке также Турция, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Армения.
По словам О’Брайена, проблема заключается в том, что европейские компании продают определенные товары странам, которые впоследствии перепродают эти материалы России:
«Экспорт основных микросхем и электроники, которые необходимы России для ее военной машины, вернулся к довоенным показателям, поскольку Россия стала лучше уклоняться от санкций.
К началу текущего года импорт определенных ключевых категории электроники в России достиг, примерно довоенного уровня, речь идет о чипах, процессорах и интегральных схемах, которые необходимы для создания современного оружия», — сказал О’Брайен.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна