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В Госдепе США Грузию назвали в числе стран, через которые электроника может поступать в Россию


08.06.2023   14:42


США выявило 5 стран, которые помогают России уклоняться от санкций, одна из них – Грузия, заявил координатор Госдепартамента США по санкциям Джим О’Брайен в интервью Politico.

В этом списке также Турция, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Армения.

По словам О’Брайена, проблема заключается в том, что европейские компании продают определенные товары странам, которые впоследствии перепродают эти материалы России:

«Экспорт основных микросхем и электроники, которые необходимы России для ее военной машины, вернулся к довоенным показателям, поскольку Россия стала лучше уклоняться от санкций.

К началу текущего года импорт определенных ключевых категории электроники в России достиг, примерно довоенного уровня, речь идет о чипах, процессорах и интегральных схемах, которые необходимы для создания современного оружия», — сказал О’Брайен.


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