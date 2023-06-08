

Марина Кальюранд советует «Грузинской мечте» взглянуть в зеркало, прежде чем винить других

08.06.2023 15:42





В Брюсселе проходит 12-е заседание Комитета парламентской ассоциации Евросоюз-Грузия. В нем принимают участие представители парламента Грузии и Европарламента. На повестке – прогресс, достигнутый Грузией в направлении 12-ти рекомендаций Еврокомиссии.



Выступая перед участниками заседания, председатель парламентского комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили заявила:



«С 2014 года Грузия принимала важные шаги для достижения прогресса в сближении нашей страны с ЕС.



Решение Европейского совета предоставить Грузии европейскую перспективу – важный шаг на пути осуществления нашей европейской мечты. Мы посвятили себя выполнению 12 рекомендаций, выдвинутых Европейским союзом, и сегодня можем сказать, что большинство из них полностью выполнены. Тем не менее прошлогоднее решение не предоставлять Грузии статус кандидата стало причиной неопределенности и спекуляций».



В свою очередь депутат Европарламента Марина Кальюранд отметила, что отношения между властями Грузии и западными партнерами, и особенно Европарламентом, в прошлом году были беспокойными и хаотичными:



««Пусть лучше Европарламент позаботиться о себе. Почему они диктуют нам, что делать? Они желают втянуть Грузию в войну против России», — это слова премьер-министра (Ираклия Гарибашвили)… Это конкретные заявления вашего руководства, которые мы слышим здесь, в Брюсселе. Мне жаль, если вы думаете, что сегодняшняя дискуссия вызывает поляризацию в Грузии. Наш совет: не вините других, лучше взгляните в зеркало», — сказала Марина Кальюранд.



Впрочем, так считают далеко не все жители Грузии уверена европарламентарий. Опрос, проведенный по заказу IRI в апреле текущего года, показал, что 89% грузин одобряют членство в ЕС и это рекордный показатель, говорит Кальюранд:



«Правительство Грузии и парламентское большинство теперь должны выполнить свои обещания, данные в первую очередь своим гражданам, которые действительно стремятся в Евросоюз. Это окно уникальных возможностей, и мы не знаем, как долго оно будет открыто, потому нужно использовать этот исторический шанс», — цитирует Марину Кальюранд информационное агентство interpressnews.



Источник: SOVA

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