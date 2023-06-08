

Марина Кальюранд: Заявления о выполнении большинства рекомендаций Грузией вызывают вопросы

08.06.2023 15:45





Я прочла, Шалва Папуашвили заявил, что 80% из 12 рекомендаций уже выполнены. Мне жаль, что эти заявления вызывают вопросы, исходя из имеющейся у нас информации - заявила депутат Европарламента Марина Кальюранд на 12-м заседании комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия в Брюсселе.



По ее словам, прогресс по 12 приоритетам еще неполный и зачастую поверхностный.



«Пару дней назад я прочла, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что 80% из 12 рекомендаций комиссии уже выполнены, и в результате он ожидает справедливой оценки со стороны европейских партнеров осенью. Мне жаль, что эти заявления вызывают вопросы, основанные на информации, которая у нас есть от гражданского общества Грузии, а также от комиссии и западных партнеров. Несколько лет назад Грузия была лидером среди восточных партнеров, но факт, что прогресс по 12 приоритетам все еще неполный и зачастую поверхностный. Это также влияет на то, что сегодня Грузия отстает от Украины и Молдовы по некоторым ключевым направлениям», - заявила европарламентарий.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





