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Комитет по процессуальным вопросам поддержал регистрацию новой политической группы «Еврооптимисты»
08.06.2023 16:57
Комитет парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам поддержал регистрацию новой политической группы – «Еврооптимисты».
Новая политическая группа была создана бывшими членами фракции «Национальное движение» – Романом Гоциридзе и Хатией Деканоидзе.
Деканоидзе и Гоциридзе покинули «Национальное движение» после того, как председателем партии стал Леван Хабеишвили.
Как отметила тогда Хатия Деканоидзе, это решение о создании новой группы поможет им задействовать все парламентские ресурсы. По ее словам, возглавлять политическую группы будет Роман Гоциридзе.
«Мы будем использовать все парламентские ресурсы, включая работу в аппарате, законотворческую работу, наше участие в делегациях…», — сказала Деканоидзе.
Ранее парламент в ускоренном порядке внес изменения в регламент, согласно которым депутаты, прошедшие в парламент по списку избирательного блока, в случае выхода из представлявшей их партии или фракции, смогут создать политическую группу.
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