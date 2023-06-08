

Люк Девинь подверг критике некоторые шаги и заявления представителей грузинских властей

08.06.2023 17:01





Директор Европейской службы внешних связей по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Люк Девинь подверг критике некоторые шаги и заявления представителей грузинских властей, отметив, что они наносят ущерб репутации Грузии.



Выступая на заседании Комитета парламентской ассоциации Евросоюз-Грузия, он упомянул о заявлении премьер-министра Гарибашвили в Братиславе 30 мая, где глава правительства Грузии заявил, что одной из причин вторжения России в Украину стало расширение НАТО.



«Антизападный нарратив или комментарии против ЛГБТ или представление такого дискурса, как будто достижения Грузии противоречат либеральным ценностям или ценностям ЕС, только навредят международной репутации Грузии.



На прошлой неделе мы слышали заявления премьер-министра в Братиславе. На вопрос модератора, почему Россия вторглась в Украину, он ответил, что одной из главных причин было расширение НАТО.



Что это значит? Значит ли это, что война 2008 года стала причиной того, что за четыре месяца до этого Грузия подала заявку на членство в НАТО? Как такие комментарии влияют на евроатлантический курс Грузии, который является декларируемой политикой?», — сказал он.



Девин также раскритиковал восстановление прямого авиасообщения с Россией и выразил сожаление, в связи с тем, что в Грузии находилось лицо находящееся под санкциями. При этом он указал, о ком именно шла речь.



«Мы никогда ни сегодня, ни в прошлом не просили, чтобы Грузия приостановила экономические отношения с Россией. Мы призвали Грузию не предпринимать упреждающих шагов, противоречащих политике ЕС, — например, возобновления полетов в Россию, вто время когда ЕС ограничил полеты из-за вторжения в Украину.



Мы сожалеем об этом решении и сожалеем, что лицам, находящимся под санкциями, разрешили остаться на территории Грузии. Мы считаем, что Грузия не должна стать зоной обхода санкций», — сказал Девин, добавив, что соответствие Грузии политике ЕС крайне низкое.





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