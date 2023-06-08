

Министр юстиции: Гражданин иностранного государства не может участвовать в грузинской политике

08.06.2023 17:05





«На данном этапе гражданин иностранного государства не имеет избирательного права в Грузии, следовательно, не может участвовать в грузинской политике», — заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.



Брегадзе был задан вопрос о возможном выдвижении Саакашвили кандидатом в премьер-министры от «Национального движения».



«Вы хотите этот комментарий для комедийной программы или для новостей? Вопрос о том, должен ли гражданин другой страны становиться премьер-министром Грузии и заниматься политикой, действительно юмористический. Участие гражданина иностранного государства в грузинской политике не может происходить таким образом. Ему нужно грузинское гражданство. На данном этапе иностранец не имеет избирательного права в Грузии и поэтому не может участвовать в грузинской политике», — заявил Рати Брегадзе.



В то же время Брегадзе ответил на другой вопрос, который касался восстановления гражданства Михаилу Саакашвили президентом Грузии. Как отметил Брегадзе, это конституционная прерогатива Саломе Зурабишвили.



«Что касается возможного решения президента о восстановлении гражданства, то я не могу его комментировать. Это ее конституционная прерогатива. Ей предстоит решить, давать гражданство или нет, хотя действительно удивительно, когда глава государства, главнокомандующий, отказывается от грузинского гражданства и принимает гражданство иностранного государства. Это очень странно и не очень распространено в мировой политике. Это был действительно печальный факт. Уверен, госпожа президент обязательно будет руководствоваться этими соображениями, когда наступит момент принятия решения, конечно, если возникнет этот вопрос», — заявил Рати Брегадзе.





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