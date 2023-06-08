

Каладзе считает, что евродепутат Марина Кальюранд заслуживает насмешки

08.06.2023 17:53





«Когда этот конкретный человек выступает и говорит, что Грузия отстает от Молдовы, этот человек заслуживает насмешки», — так мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал выступление депутата Европарламента Марины Кальюранд на заседании Комитета парламентской ассоциации Евросоюз-Грузия.



Европейский политик заявила, что прогресс Грузии по выполнению 12 рекомендаций неполный и зачастую поверхностный.



«Похоже она говорит о какой-то другой стране и оторвана от реальности. К сожалению, мы нередко слышим оскорбительные высказывания в адрес нашего государства.



У евроинтеграции нашей страны есть враги как внутри, так и за ее пределами. Что значит (рекомендации) выполнены поверхностно? Мы сказали, что все рекомендации будут выполнены в июне, процесс идет», — сказал Каладзе.



Между тем, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе утверждает, что не слышал от европейских коллег ничего плохого о процессе исполнения 12 рекомендаций:



«Если кто-то нас критикует пусть приведет соответствующие аргументы… Что касается выполнения 12 пунктов, мы, в том числе сотрудники нашего министерства, под руководством МИДа, выезжаем в европейские столицы и обсуждают с коллегами все вопросы связанные с реализацией 12 пунктов. От них мы слышали только хорошее», — сказал Брегадзе журналистам.





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