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Каладзе считает, что евродепутат Марина Кальюранд заслуживает насмешки
08.06.2023 17:53
«Когда этот конкретный человек выступает и говорит, что Грузия отстает от Молдовы, этот человек заслуживает насмешки», — так мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал выступление депутата Европарламента Марины Кальюранд на заседании Комитета парламентской ассоциации Евросоюз-Грузия.
Европейский политик заявила, что прогресс Грузии по выполнению 12 рекомендаций неполный и зачастую поверхностный.
«Похоже она говорит о какой-то другой стране и оторвана от реальности. К сожалению, мы нередко слышим оскорбительные высказывания в адрес нашего государства.
У евроинтеграции нашей страны есть враги как внутри, так и за ее пределами. Что значит (рекомендации) выполнены поверхностно? Мы сказали, что все рекомендации будут выполнены в июне, процесс идет», — сказал Каладзе.
Между тем, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе утверждает, что не слышал от европейских коллег ничего плохого о процессе исполнения 12 рекомендаций:
«Если кто-то нас критикует пусть приведет соответствующие аргументы… Что касается выполнения 12 пунктов, мы, в том числе сотрудники нашего министерства, под руководством МИДа, выезжаем в европейские столицы и обсуждают с коллегами все вопросы связанные с реализацией 12 пунктов. От них мы слышали только хорошее», — сказал Брегадзе журналистам.
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