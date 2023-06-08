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«Какими бы ни были действия правительства, страна и народ заслуживают статус кандидата» — Цитлидзе
08.06.2023 19:11
Какими бы ни были действия правительства Грузии, страна и грузинский народ достойны получить статус кандидата. Об этом заявила член «Национального движения» Ана Цитлидзе во время своего выступления на заседании Комитета парламентской ассоциации Грузия-ЕС в Брюсселе.
По ее словам, грузинский народ веками ждал «геополитической возможности, которая есть сейчас у Грузии».
«Я представитель партии, созданной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Сейчас он находится в тюрьме благодаря пророссийскому правительству, и его состояние здоровья тяжелое.
Имею честь выступать сегодня перед вами от имени Михаила Саакашвили, а также от имени 89 процентов граждан Грузии, чей выбор – Европа, и это не просто слова. Вся наша история – это история борьбы за свободу. 20% наших территорий до сих пор оккупированы.
Мой народ веками ждал геополитической возможности, которая теперь есть у моей страны. Поколения жертвовали ради этого.
Граждане Грузии вышли на улицы Тбилиси, чтобы защитить европейское будущее, против российского закона.
До 2012 года Грузия была страной-лидером Восточной Европы — трудно было представить, что спустя 11 лет заявления и действия властей Грузии станут такими антиевропейскими. Пропаганда лидеров «Грузинской мечты» заключается в том, что Европа хочет войны и второго фронта в Грузии.
Мы получили олигархическую систему, коррупцию, несвободный, подсанкционированный суд, политзаключенных – даже больше, чем я здесь упомяну, но какими бы ни были действия правительства Грузии для нанесения ущерба европейскому курсу Грузии, моя страна и мой народ заслуживают статуса кандидат», — заявила Анна Цитлидзе во время выступления в Европарламенте.
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