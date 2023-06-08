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У России теперь вторая самая сильная армия в Украине - помощница генсека НАТО
08.06.2023 21:37
Помощница генерального секретаря НАТО по публичной политике Байба Браже считает, что Россия проигрывает полномасштабную войну с Украиной и на поле боя, и в информационном пространстве. Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".
По словам Браже, Россия сосредоточилась на технологических возможностях пропаганды, в частности через закрытые Telegram-каналы и фейковые аккаунты, которые запускают информационные кампании, маскируясь под законных субъектов.
"Но несмотря на это я не могу сказать, что что-либо из этого у России получается хорошо. Мы в НАТО так не считаем", – подчеркнула чиновница НАТО.
"Россия проигрывает. Россия терпит поражение не только на поле битвы. Они говорят о второй сильнейшей армии? Так у них сейчас действительно вторая сильнейшая армия в Украине – после украинской. Но, кроме того, Россия проигрывает в информационной сфере", – добавила она.
ак пояснила помощница генсека Альянса, несмотря на попытки России посеять раздор в обществах западных стран "мы четко видим, что работа демократических институтов, устойчивость общества дают то, что восприятие России в обществах является очень негативным".
В то же время Браже признала, что в странах так называемого Глобального Юга Россия и Китай осуществляют действительно эффективную враждебную информационную кампанию, обвиняя в войне в Украине "экспансию НАТО".
"И вот в этом регионе, я считаю, нашим государствам необходимо делать гораздо больше, использовать различные инструменты, чтобы не только сопротивляться таким информационным атакам, но также предотвращать их", – считает она.
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