

У России теперь вторая самая сильная армия в Украине - помощница генсека НАТО

08.06.2023 21:37





Помощница генерального секретаря НАТО по публичной политике Байба Браже считает, что Россия проигрывает полномасштабную войну с Украиной и на поле боя, и в информационном пространстве. Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".



По словам Браже, Россия сосредоточилась на технологических возможностях пропаганды, в частности через закрытые Telegram-каналы и фейковые аккаунты, которые запускают информационные кампании, маскируясь под законных субъектов.



"Но несмотря на это я не могу сказать, что что-либо из этого у России получается хорошо. Мы в НАТО так не считаем", – подчеркнула чиновница НАТО.



"Россия проигрывает. Россия терпит поражение не только на поле битвы. Они говорят о второй сильнейшей армии? Так у них сейчас действительно вторая сильнейшая армия в Украине – после украинской. Но, кроме того, Россия проигрывает в информационной сфере", – добавила она.



ак пояснила помощница генсека Альянса, несмотря на попытки России посеять раздор в обществах западных стран "мы четко видим, что работа демократических институтов, устойчивость общества дают то, что восприятие России в обществах является очень негативным".



В то же время Браже признала, что в странах так называемого Глобального Юга Россия и Китай осуществляют действительно эффективную враждебную информационную кампанию, обвиняя в войне в Украине "экспансию НАТО".



"И вот в этом регионе, я считаю, нашим государствам необходимо делать гораздо больше, использовать различные инструменты, чтобы не только сопротивляться таким информационным атакам, но также предотвращать их", – считает она.





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