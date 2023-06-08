

В Госдуме РФ призвали обучать школьников почитать царя

08.06.2023 22:03





В российскую систему образования предложили вернуть «Домострой» — книгу о средневековом укладе жизни Руси, написанную духовником Ивана Грозного протопопом Сильвестром. С такой инициативой выступил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко.



По его мнению, изучать «Домострой» в обязательном порядке должны как школьники, так и студенты, поскольку ценность брака в современной России «практически нулевая», и более половины скрепленных в ЗАГСах союзов заканчиваются разводами.



«Это приводит к убыли населения и кризису института семьи. Возвращение „Домостроя“ поможет преодолеть проблему. Это древнее руководство по быту и семейной жизни должно стать предметом в школах и вузах, чтобы наши граждане с детства учились строить крепкие и счастливые семьи», — подчеркнул Диденко.



В «Домострое» три части. В первой говорится, как молиться и вести себя в церкви, во второй — как чтить царя, в третьей — как жить в семье и вести хозяйство.



Так, в книге приветствуются побои во время воспитания детей: «Казни сына своего измлада и порадуешься о нем в мужестве». Похожим образом предлагается обращаться и с женой, чтобы она была «чиста и послушна», но «наказывать бережно»: «плеткою вежливенько побить, за руки держа».



Помимо этого, «Домострой» учит бояться царя и князя и служить им как представителям бога на Земле.



В апреле в Госдуме была создана рабочая группа по внедрению в школьную программу уроков семьеведения. Депутат Татьяна Буцкая предложила включить в предмет изучение истории семьи и запретить в стране термин «чайлдфри», чтобы оградить россиянок от следования такому образу жизни.



Также Буцкая призвала следить за «гендером» граждан с детского сада. Она подчеркнула, что мальчики должны играть с машинками, а девочки — в дочки-матери, и попросила родителей обращать внимание на увлечения своего ребенка. «Гендерность закладывается на уровне детского сада. Девочка — мама, мальчик — мужская работа», — заявила депутат.



Согласно данным Росстата, в 2022 году число родившихся в России детей сократилось на 96 тысяч, до 1,306 млн, и стало минимальным с 2001 года. В целом по стране рождаемость оказалась в 1,5 раза ниже смертности (1,905 млн).



Демографическая ситуация продолжает ухудшаться. По итогам первого квартала 2023 года число родившихся снизилось еще на 2,9% — до 311,1 тысяч детей.





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