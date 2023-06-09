

Бокучава: Партнеры видят, что русская власть отнимает у прозападного грузинского народа европейское будущее

09.06.2023 11:49





До сих пор наши партнеры озвучивали такие острые посылы и оценки за закрытыми дверями. Теперь им пришлось сделать это открыто, потому что они видят, что русская власть отнимает у прозападного грузинского народа европейское будущее, - заявила глава фракции «Национальное движение» Тина Бокучава, откликаясь на заявления партнеров на заседании Комитета ассоциации Грузия-ЕС в Брюсселе.



По ее словам, сейчас партнеры пытаются защитить европейскую перспективу Грузии, и их критика служит этому, однако Бокучава добавляет, что власти не предпринимают адекватных критике шагов.



«Это их главное беспокойство. Реально, такой острой критикой они пытаются защитить выбор грузинского народа и европейскую перспективу, именно это суть этой критики. Однако я уверена, что за этим не последуют соответствующие шаги власти, потому что она открыто избрала российский путь.



Ожидается, что будет постоянное давление Запада на открыто пророссийские власти, чтобы они не отклонялись полностью от евроатлантического курса Грузии. Задача западных партнеров, чтобы Грузия не упустила историческое окно возможностей и сохранила европейскую перспективу», — заявила Бокучава.





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