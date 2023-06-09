

Хабеишвили: Мы намерены встретиться с населением в 160 селах

09.06.2023 13:05





Мы намерены встретиться с населением в 160 селах, городах и районах, усилить инфраструктуру, создать фактически армию, чтобы бороться с «Русской мечтой», и «Национальное движение» будет работать для этого в ежедневном режиме, - заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили в Хелвачаури.



«Банковская олигархия, «мафия», которые фактически «терзают людей». Это беспокоит жителей Хелвачаури. Низкие зарплаты, низкие доходы, загубленная инфраструктура. Они не смогли сделать даже десятиметровый мост, соединяющий Батуми и Хелвачаури. У местного населения крайне серьезные проблемы, и, ясно, самая важная, это предательская политика власти. Мы собираемся встретиться с населением в 160 селах, городах, районах, укрепить инфраструктуру, создать фактически армию, чтобы бороться с «Русской мечтой». Я понимаю, что это может звучать брутально, но да, нам нужна большая мобилизация, чтобы победить русскую партию, и «Национальное движение» будет работать для этого в ежедневном режиме», — сказал Леван Хабеишвили.



Кроме того, председатель хелвачаурской организации «Единого национального движения» Миша Болквадзе отметил, что «ЕНД это сила, которая способна победить российского олигарха Бидзину Иванишвили».





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