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Возникли проблемы в работе Центра управления общественной безопасностью «112»
09.06.2023 13:45
В связи с техническими неполадками, Центр управления общественной безопасностью «112» публикует альтернативные номера для связи с центром.
Как отмечается в информации центра, техническая группа работает над устранением проблемы, и неполадки будут устранены в кратчайшие сроки.
«Из-за технической неисправности звонки на «112» осуществляются с задержками. Если вам нужна срочная помощь и вы не можете связаться с нами по номеру «112», звоните по альтернативным номерам: 599842206; 598087761; 577011139; 577011174; 591544384; 591946840; 591946870; 591544375.
Техническая группа ведет интенсивную работу по устранению проблемы, и неполадки будут устранены в кратчайшие сроки», — говорится в заявлении.
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