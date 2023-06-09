

Какауридзе: Представитель Госдепа говорил о факторе риска, который конечно же есть в связи с наличием границы с Россией

09.06.2023 17:39





Джим О'Брайен упомянул проблему как фактор риска, а фактор риска, когда у нас граница с Россией, конечно, есть, - все продукты, которые находятся в санкционном списке, контролируются, ни одного продукта двойного назначения в Россию не уходило, - об этом заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе, откликаясь на заявление главного координатора Госдепартамента США по санкциям Джима О'Брайена.



По словам Какауридзе, не зафиксировано ни одного факта, когда Грузия использовалась бы как путь обхода санкций, и этого не произойдет и в будущем, для чего тесно сотрудничают с соответствующими структурами США и Евросоюза.



По его словам, частью этого сотрудничества будет визит Джима О'Брайена в Грузию.



«Мы активно работаем с соответствующими органами как США, так и ЕС, которые обеспечивают исполнение санкций, у нас с ними связь в ежедневном режиме, и они лучше всех знают, какой объем работы выполнен таможенными службами, какой объем груза перевезен и т.д. Я уверен, что проблема упоминалась как фактор риска и, конечно, фактор риска есть, когда у нас имеется граница с Россией. Однако у нас больше года нет ни одного факта использования Грузии как пути обхода санкций. Этого не произойдет и в будущем. Для этого мы продолжим сотрудничество, частью которого станет визит г-на О'Брайена в Грузию. Необходимое сотрудничество с соответствующими ведомствами еще более укрепится, не только с департаментом, возглавляемым О'Брайеном, но и непосредственно с теми, кто обеспечивает с нами коммуникацию по соответствующим продуктам. Ни на один из продуктов, которые были определены как товары двойного назначения, разрешения в направлении России не выдавалось, они не уходили территорию России. Согласно грузинскому законодательству, для такой продукции требуется разрешение, а в направлении России подобное разрешение не выдавалось", - заявил Какауридзе.



Главный координатор Госдепартамента США по санкциям Джим О'Брайен говорил о текущей ситуации в плане реализации международных санкций и сообщил, что увеличился ввоз в Россию электрогрузов. О'Брайен назвал 5 проблемных стран, в их числе и Грузию.





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