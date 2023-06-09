

«Мечта» возмущена предложением НПО расширить список лиц и сведений для ежегодных финдеклараций

09.06.2023 18:19





В правящей партии Грузии возмутились законодательным предложением НПО Transparency International Georgia расширить список лиц и сведений, обязательных для ежегодных финансовых деклараций.



Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что эта организация в числе других запустила фейковую компанию против закона об “иноагентах”, а “теперь сама требует прозрачности”.



Папауашвили отнес Transparency International к организациям, которые “ложью и дезинформацией подрывают демократические институты” и сказал, что надо поставить вопрос перед странами-спонсорами.



“Их спонсоры добавляют все больше и больше денег, чтобы такие НПО могли распространять больше манипуляций и больше мошенничества. Эти доноры нечестны по отношению к грузинскому народу и финансируют радикальную повестку в неправительственном секторе», — сказал Папуашвили.



* Доноры и проекты TI Georgia, которая занимается изучением коррупционных рисков, подробно указаны на сайте организации. Среди них министерство иностранных дел Дании, Агентство США по международному развитию, шведское агентство Sida и другие.



На этой неделе организация заявила, что каждая вторая декларация чиновников в Грузии заполнена с нарушениями и обратилась к парламенту с законодательной инициативой по совершенствованию контроля.



TI Georgia предлагают расширить список должностных лиц, которые должны предоставлять декларации и сделать общедоступными декларации сотрудников Службы госбезопасности и Антикоррупционного департамента. Также предлагается обязать чиновников предоставлять сведения о владении криптовалютой и информацию о доходах и имуществе совершеннолетних детей.





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