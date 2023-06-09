

Ираклий Гарибашвили встретился с Олафом Шольцем

09.06.2023 21:03





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в рамках рабочего визита встретился в Берлине с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.



По информации администрации правительства, на встрече Ираклий Гарибашвили проинформировал Олафа Шольца о шагах, предпринятых Грузией на пути евроинтеграции, «об осуществленных реформах и значительном прогрессе в плане выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии».



«Премьер также говорил о важности предоставления Грузии статуса государства-члена Евросоюза и отметил, что Грузия в ожидании статуса кандидата в конце года.



На встрече премьер-министр также отметил, что сейчас для Грузии критически важна как политическая, так и практическая поддержка стран-членов для следующего этапа вступления страны в ЕС.



По словам главы правительства, федеральный канцлер всегда открыто поддерживает евроинтеграцию Грузии, за что Ираклий Гарибашвили поблагодарил Олафа Шольца.



На встрече также отмечались тесные партнерские и дружеские отношения, существующие между двумя странами.



Стороны обсудили среду безопасности в регионе и мире. Беседа также коснулась евроатлантической интеграции Грузии и прогресса, достигнутого в последние годы», - говорится в информации, распространенной пресс-службой.







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