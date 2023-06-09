

Папуашвили: Не брюссельским бюрократам решать, идти ли Грузии на эскалацию

09.06.2023 21:06





Я не думаю, что бюрократы из Брюсселя должны решать из своих теплых кабинетов, идти ли Грузии на эскалацию, - об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Председатель парламента оценил заявление представителя Еврокомиссии о том, что вопрос о восстановлении полетов между Россией и Грузией не является односторонним решением, так как требует согласия страны, где должен приземлиться самолет.



По словам Папуашвили, «эти заявления в очередной раз демонстрируют поверхностность».

«В отношении Грузии со стороны России была введена санкция и полеты были запрещены. После того, как Россия сняла санкцию, был восстановлен старый режим, это подразумевает, что были восстановлены рамочные соглашения, подписанные между Грузией и Россией еще в 2010 году, в рамках которых компании обратились в соответствующие институции для выполнения полетов. Конечно, в этом случае могли отказать, но только одним способом – установлением санкции. Когда говорят о том, что нужно было согласие, если бы Грузия ввела санкции против России, то это был способ не допустить двусторонние полеты. Я хочу спросить тех людей, которые разговаривают с нами детскими аргументами из Брюсселя, сидя в комфортных креслах - должна ли Грузия вводить двусторонние санкции в отношении России и тем самым идти на эскалацию отношений? Если представитель генсека НАТО говорит, что Грузия не должна вводить санкции, если во всех столицах нам говорят не вводить, я не думаю, что бюрократы из Брюсселя должны решать из своих теплых кабинетов, идти Грузии на эскалацию или нет. Это показывает поверхностность и безответственность оценок этих людей», - заявил Шалва Папуашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





