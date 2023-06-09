

Правительство Германии: Олаф Шольц подчеркнул, что Германия будет и впредь поддерживать Грузию на пути в ЕС

09.06.2023 21:10





Федеральное правительство Германии распространяет официальную информацию о встрече канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



Как отмечается в пресс-релизе, Олаф Шольц обсудил с Ираклием Гарибашвили расширение многопланового сотрудничества с Грузией, текущие вопросы безопасности и европейской политики, а также последствия агрессивной войны России против Украины.



По сообщению федерального правительства Германии, канцлер подчеркнул, что Германия будет и впредь поддерживать Грузию на пути к Европейскому союзу, и призвал правительство Грузии предпринять необходимые шаги в плане реформ. По словам Олафа Шольца, рекомендации Еврокомиссии указывают путь к статусу кандидата.



В информации отмечается, что Олаф Шольц призвал правительство Грузии своевременно и с максимальным усилием предпринять необходимые усилия в ближайшие недели.



Что касается ситуации с безопасностью, как отмечается в пресс-релизе, федеральный канцлер заявил, что Германия будет и впредь поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ. Канцлер Германии и премьер-министр Грузии договорились продолжить открытый и ориентированный на результат обмен мнениями, поддерживать тесный контакт.







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