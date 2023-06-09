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Каладзе: Если какая-либо страна и заслуживала получения статуса, то это Грузия
09.06.2023 23:23
Мэр Тбилиси Каха Каладзе откликнулся на встречу премьер-министра Грузии и канцлера Германии.
По его словам, в ходе таких встреч высокого уровня подчеркивается, насколько важен для Грузии процесс евроинтеграции.
«Вы видите, что в последние дни Ираклий Гарибашвили активно использует все международные платформы. Такие встречи высокого уровня необходимы для того, чтобы сказать нашим друзьям, обществу, как важна для нас европейская интеграция и как сложно проходить этот путь, в чем нашему народу нужна поддержка», — сказал Каха Каладзе.
По его словам, Грузия уже осуществила на пути евроинтеграции важнейшие реформы.
«Грузия – это страна, которая предприняла конкретные шаги и осуществила важнейшие реформы на пути евроинтеграции. Если какая-либо страна и заслуживала получения статуса, то это Грузия. Нам дали руководство из 12 пунктов, и есть полная готовность – предприняты конкретные шаги для того, чтобы данный план был досконально выполнен и страна в декабре получила статус», - отметил Каха Каладзе.
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