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Хабеишвили: «Национальное движение» является главной силой против российского олигарха


10.06.2023   14:42


«Единое национальное движение» является главной силой против российского олигарха, и я уверен, что именно с этими людьми, грузинскими патриотами, мы победим российский режим в Грузии», - заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили во время встреча с населением в Батуми.

По его словам, для «Национального движения» важно развитие инфраструктуры в Батуми.

«Очевидно, что вместе с людьми «Национальное движение» — это главная сила против российского олигарха, против его преступного режима, и я уверен, что именно с этими людьми, вместе с грузинскими патриотами мы победим российский режим в Грузии», — заявил Леван Хабеишвили.

Между тем, по словам председателя батумской организации «Единого национального движения» Левана Антадзе, «Национальное движение» является главной оппозиционной силой, поскольку с 2012 года точно знает, с кем и почему борется.

«Я думаю, что победа будет за нами, мы обязательно победим, если будем стоять все вместе», - отметил Леван Антадзе.

По словам члена Верховного совета Аджарии от «Единого национального движения Элгуджи Багратиони, встречи партии с населением продолжаются.

«Население прекрасно понимает, что если не сменить эту российскую власть во главе с Бидзиной Иванишвили, который руководит и находится у власти, то, конечно, другого выхода у этой страны не будет. Поэтому населению нужно только одно – западный курс, который взял Михаил Саакашвили вместе с «Национальным движением» со дня прихода к власти, и это произойдет лишь в том случае, если мы отстраним Бидзину Иванишвили и его русскую партию от управления» - Элгуджа Багратиони.


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