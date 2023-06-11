Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузию прибудет министр иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна


11.06.2023   10:48


11-13 июня Грузию посетит с визитом министр иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна Доминик Хаслер.

По информации МИД Грузии, лихтенштейнского коллегу примет министр иностранных дел Илья Дарчиашвили. Встреча пройдет как с глазу на глаз, так и в расширенном составе, после чего министры иностранных дел двух стран выступят с совместными заявлениями для прессы.

В рамках визита встречу с главой внешнеполитического ведомства Лихтенштейна проведет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Доминик Хаслер примет президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Также запланирована встреча министра иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

В рамках визита глава МИД Лихтенштейна почтит память героев, погибших в борьбе за единство Грузии, и возложит венок к мемориалу.

Доминик Хаслер посетит село Одзиси, расположенное у линии оккупации, и на месте ознакомится со сложившейся ситуацией.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна