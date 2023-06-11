

В Грузию прибудет министр иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна

11.06.2023 10:48





11-13 июня Грузию посетит с визитом министр иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна Доминик Хаслер.



По информации МИД Грузии, лихтенштейнского коллегу примет министр иностранных дел Илья Дарчиашвили. Встреча пройдет как с глазу на глаз, так и в расширенном составе, после чего министры иностранных дел двух стран выступят с совместными заявлениями для прессы.



В рамках визита встречу с главой внешнеполитического ведомства Лихтенштейна проведет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Доминик Хаслер примет президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Также запланирована встреча министра иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.



В рамках визита глава МИД Лихтенштейна почтит память героев, погибших в борьбе за единство Грузии, и возложит венок к мемориалу.



Доминик Хаслер посетит село Одзиси, расположенное у линии оккупации, и на месте ознакомится со сложившейся ситуацией.





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