

Каладзе: «Национальное движение» совершенно оторвано от реальности

11.06.2023 10:52





«Национальное движение» полностью оторвано от реальности, я не знаю, где они живут, они питаются информациями Хабеишвили, и мы видим, в каком они положении и состоянии. Пусть так и продолжают, да поможет им Бог! - так отреагировал генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе на заявления членов «Национального движения» после визита премьер-министра Грузии в Германию и его встречи с канцлером Шольцем.



Как отметил Каладзе, правящая партия присоединяется к заявлению канцлера Германии о том, что рекомендации ЕС должны быть выполнены. По его словам, правительство Грузии сделает для этого все. При этом Каладзе еще раз подчеркнул, что статус кандидата в члены ЕС может быть получен Грузией лишь в случае принятия объективного решения Европейским союзом.



«Разумеется, мы согласны с тем, что все рекомендации должны быть выполнены. Жаль, что в выполнении этих рекомендаций участвуют только власти, оппозиция вообще не подключилась. Более того, оппозиция занята тем, что пытается помешать этому процессу, помешать Грузии на этом сложном пути евроинтеграции. Ничего нового – как годами ранее была попытка помешать визовой либерализации для страны, соглашению об ассоциации, они бегали по кабинетам в Брюсселе, то же самое происходит и сегодня. Однако правительство Грузии сделает все, что касается рекомендаций, их выполнения, и уже в декабре все будет зависеть от наших европейских друзей, чтобы они приняли решение. Я хочу верить, что будет принято справедливое решение, а не такое несправедливое, когда Украине и Молдове дали статус, а Грузию обделили исходя из определенных политических интересов», - заявил Каладзе.





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