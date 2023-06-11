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Зурабишвили поздравила езидскую общину с праздником «Тавафа Эзид»
11.06.2023 13:07
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет езидскую общину Грузии с праздником «Тавафа Эзид».
Как написала в социальной сети Саломе Зурабишвили, религиозное разнообразие страны является важным примером толерантности грузинской культуры и общества.
«Поздравляю езидскую общину Грузии с праздником Тбилисского храма езидов Тавафа Эзид и желаю вам благополучия. Религиозное разнообразие страны — важный пример толерантности грузинской культуры и общества, который ясно указывает на то, что Грузия является частью европейской семьи и должна вернуться в нее», — пишет Саломе Зурабишвили.
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