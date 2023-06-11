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Глава МИД Лихтенштейна посетила прилегающее к линии оккупации село Одзиси


11.06.2023   18:07


Находящаяся с визитом в Грузии министр иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна Доминик Хаслер посетила село Одзиси, прилегающее к линии оккупации. Информацию об этом распространяет МИД Грузии.

По данным ведомства, первый замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия и представитель Службы государственной безопасности проинформировали главу МИД Лихтенштейна о существующей на месте тяжелой гуманитарной ситуации.

По их же информации, Лаша Дарсалия заострил внимание на значимости поддержки международным сообществом суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Кроме того, в информации отмечается, что, как известно, министр иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна Доминик Хаслер находится с визитом в Грузии 11-13 июня. В рамках визита Доминик Хаслер встретится с высшими должностными лицами исполнительной и законодательной власти Грузии.


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