

Джапаридзе: Вероятность того, что ответ в связи со статусом кандидата будет положительным, на мой взгляд, низка

11.06.2023 18:15





По предположению лидера «Гирчи - больше свободы» Зураба Джапаридзе, вероятность того, что Грузия получит статус кандидата в Евросоюз, низка.



По словам Джапаридзе, если страна не сможет получить статус, ни для Грузии, ни для России это не должно восприниматься, что дверь Запада для Грузии закрылась.



По его словам, если канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи поручил Ираклию Гарибашвили выполнить определенные пункты, то «Грузинская мечта» этого не сделает.



«У меня нет оптимистичных ожиданий, думаю, что власть всячески попытается что-то испортить на пути получения статуса кандидата. Если канцлер Германии сказал премьер-министру - выполнить конкретные вещи и поддержат в получении статуса кандидата, то они возьмут и сделают прямо противоположное перечисленным пунктам. Речь может пойти и об отсрочке статуса кандидата. Главное, что если будет отказ в передаче статуса кандидата, то это не должно быть посылом, который будет воспринят нами или Россией, что двери для нас закрыты. Это имеет существенное значение и европейцы это понимают. Даже в случае отказа будет посыл, что двери открыты, просто этой стране нужно сделать какие-то вещи, и после этого эти двери останутся открытыми.



Если страна получит статус кандидата, то это будет заслуга грузинского народа, поскольку власть сделала все, чтобы мы не смогли получить статус, но вероятность того, что ответ будет положительным, на мой взгляд, низка.



Причина встречи канцлера Германии и премьер-министра Грузии была та же, что и ранее приезд министра иностранных дел Германии в Грузию, а также несколько дней назад приезд председателя комитета по иностранным делам Бундестага и т. д. Германия является страной-лидером в ЕС, поэтому позиция Германии важна, и у нее будет влияние на позицию других стран. Такая активность и интерес немцев вызваны тем, что они лично хотят разобраться, что происходит в этой стране, что делает эта власть и почему она ведет себя как дикарь и т. д.



На мой взгляд, единственный выход для нас, чтобы продолжить и восстановить движение к западу, это перемена этой власти», — сказал Джапаридзе.





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