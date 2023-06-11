

Поправки к закону «О гражданстве Грузии» завтра будут представлены бюро парламента

11.06.2023 20:44





Запланированные по инициативе правительства изменения в законе «О гражданстве Грузии» для начала обсуждения будут представлены на заседании бюро парламента 12 июня.



Законопроект подготовлен Минюстом, согласно ему лицо без гражданства, в отличие от других иностранцев, получит гражданство Грузии в обычном порядке – законно прожив в Грузии в течение 5 лет.



Для получения гражданства в обычном порядке лицо должно соответствовать другим требованиям, установленным тем же законом касательно знания государственного языка, истории и основных основ права, а также работы в Грузии, владения недвижимостью, долей или акциями предприятия или осуществления предпринимательской деятельности на территории Грузии.



Учитывая тот же проект, уровень знания государственного языка, истории Грузии и основ права лицами, заинтересованными в получении гражданства Грузии, будет проверяться перед подачей заявления о предоставлении гражданства. Соответствующая процедура, порядок проверки уровня знаний и размер оплаты определяются приказом министра юстиции.



Кроме того, результаты проверки уровня знания грузинского государственного языка, истории и права Грузии, которые дают заинтересованному лицу возможность обратиться с заявлением о предоставлении гражданства Грузии в агентство или дипломатическое представительство Грузии или консульское учреждение за границей, будут в силе в течение одного года.



Еще одно новшество заключается в том, что в случае отрицательного решения по заявлению о натурализации в гражданстве Грузии срок повторного обращения в соответствующие органы сокращается с 1 года до 6 месяцев.





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