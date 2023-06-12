

Финансовый комитет парламента обсудит вето президента на проект изменений в закон «О Национальном банке»

12.06.2023 10:54





Финансово-бюджетный комитет парламента Грузии на заседании 12 июня обсудит вето президента на проект изменений в органический закон «О Национальном банке». После обсуждения комитетом вопрос будет вынесен на пленарное заседание.



Согласно законодательному изменению, принятому по инициативе большинства, которое не подписала Саломе Зурабишвили, в совете Национального банка вводится новая исполнительная должность – пост первого вице-президента. Первый вице-президент в отсутствие президента Национального банка исполняет его обязанности.



Проект закона был принят парламентом в феврале, и в феврале же парламенту были представлены т.н. мотивированные замечания президента, где президент отмечает, что не видит необходимости вводить дополнительную должность в совете Нацбанка.



Зурабишвили в виде мотивированных замечаний предлагает парламенту сохранить без изменений действующую редакцию закона, не вводить должность первого вице-президента, а на время отсутствия президента Национального банка совет Нацбанка решает вопрос об исполнении его обязанностей одним из вице-президентов.



Правящая команда планирует преодолеть вето президента. Политсовет «Грузинской мечты» распространил заявление, согласно которому, «вырисовываются явные признаки того, что президент Грузии своими действиями целенаправленно создает препятствие должной деятельности Национального банка Грузии».



Как отмечается в заявлении, между правящей командой и президентом уже состоялись консультации, после которых президент Грузии подтвердила готовность представить кандидатуру Лаши Хуцишвили в качестве одного из членов совета Нацбанка. Как говорится в сообщении, в ходе консультаций были озвучены конкретные даты - февраль, 8 марта и т.д. «Однако президент нарушила все оговоренные сроки и до сих пор не представила парламенту кандидата в члены совета Национального банка».



Что касается вопроса преодоления вето, то закон, возвращенный президентом с мотивированными замечаниями, принимается на пленарном заседании парламента в одном чтении. В первую очередь на голосование выносится закон, возвращенный с мотивированными замечаниями президента. Если парламент не примет замечания президента, будет проведено голосование по первоначальной редакции закона.



Закон будет считаться принятым, если его поддержит большинство полного состава парламента.





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