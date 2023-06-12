

«Грузинская мечта» — саботирует процесс евроинтеграции Грузии - эксперты

12.06.2023 11:21





«Грузинская мечта» продолжает саботировать процесс евроинтеграции Грузии и пытается отнять у страны исторический шанс, Запад — пока ждет. Об этом заявляют эксперты в области международной политики.



По их мнению, в адрес правящей партии не заканчивается критика международных партнеров. В свою очередь, лидеры «Грузинской мечты» не упускают возможность сделать с трибун антидемократические и антизападные заявления.



Из-за пророссийских заявлений встречу с премьером Грузии планирует провести посол Литвы в Грузии. Андриус Калиндра заявил, что проведет встречу тет-а-тет, чтобы обсудить «непонятные» заявления, сделанные за последний период Ираклием Гарибашвили.



Отметим, что премьер Грузии 9 июня провел встречу с канцлером Олафом Шольцем, на которой от Грузии потребовали «быстрых, оперативных реформ» на пути евроинтеграции.



Представитель НПО «Открытое общество-Грузия» Вано Чхиквадзе говорит, что все заявления, сделанные представителями Запада, сводятся к тому, что Грузия недостаточно поработала и что необходимо приложить усилия, чтобы достичь цели — получить статус кандидата ЕС.



По словам вице-президента неправительственной организации «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия, «Грузинская мечта» оформила себя, как политическую силу, которая отрабатывает российскую повестку:



«Руководство Грузии со всеми своими компонентами, по содержанию — союзники России в этом глобальном противостоянии, которое называется противостоянием свободного, демократического, цивилизованного мира против агрессивного российского авторитаризма», — считает Кутелия.



Недовольство властями выражают и в рядах грузинской оппозиции, подчеркивая, что «Грузинская мечта» не выражает воли грузинского народа.



В оппозиции заявляют, что ЕС дает властям Грузии «последний шанс» послать верные сигналы и правильно расставить акценты в проводимой политике.



SOVA

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