

Иоселиани: Любые намеки на ориентацию человека для меня неприемлемы

12.06.2023 11:53





По заявлению Народного защитника Грузии Левана Иоселиани, намеки на ориентацию человека для него неприемлемы.



Этим заявлением Иоселиани откликнулся на заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе о том, что у молодых людей, причастных к инциденту в ТГУ, «смешались всякие ориентации».



«Для меня неприемлемы любые намеки на ориентацию человека, так как это защищено Конституцией и законодательством Грузии», - заявил Леван Иоселиани.



Кроме того, Иоселиани отреагировал на протест горняков в Чиатуре и призвал власти выступить посредниками между работодателем и работниками.



«Мы всегда готовы выступить в таком процессе в роли медиатора, но здесь, насколько я знаю, проблема между частными субъектами, и мы призываем государство сделать все возможное с этой точки зрения — посредничать между работодателем и работниками для улучшения их условий и достижения согласия по конкретным вопросам. В рамках нашего мандата, в случае необходимости, мы примем участие», - заявил Леван Иоселиани.



Для справки, по словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, инцидент в Тбилисском государственном университете, когда студенты бросили российскую валюту в Кобахидзе, когда он спускался по лестнице, является провокацией, организованной телекомпанией «Формула». По словам Кобахидзе, молодые люди, причастные к инциденту, связаны с этой телекомпанией, и в данном случае их студенческий статус тут ни при чем. К тому же, по его словам, у этих молодых людей смешались всякого рода ориентации.



«Я думаю, что эти молодые люди должны встать правильные рельсы, парни должны жениться, девушки должны выйти замуж, размножаться и т. д. Все их ориентации, начиная с политической, должны быть выправлены, это наша задача. Мы сделаем все для этого, мы сделаем все, чтобы спасти этих молодых людей», - заявил Кобахидзе.





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