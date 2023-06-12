

Глава МИД Грузии провел встречу с коллегой из Княжества Лихтенштейн

12.06.2023 11:53





Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили провел встречу с коллегой из Княжества Лихтенштейн — министром иностранных дел, образования и спорта Доминик Хаслер.



Сложная ситуация и вызовы безопасности в регионе, вопросы экономического сотрудничества — акценты, которые были сделаны на встрече двух главных дипломатов стран.



«Мы рассматриваем этот визит, как выражение поддержки нашей стране в этот важный для Грузии период — так же, как и на фоне вызовов в контексте безопасности в регионе. Уверен, что ваш визит, госпожа министр, даст импуль нашему дальнейшему сотрудничеству.



Тут же выражаю нашу готовность активно действовать и в этом направлении — у нас есть потенциал углубить экономические связи. На встрече мы обсудили и ситуацию в сфере образования, что важно для нас.



Хочу выразить огромную благодарность госпоже министру, поскольку у нас есть большая поддержка со стороны Лихтенштейна в контексте территориальной целостности страны», — заявил Илья Дарчиашвили.



Дарчиашвили отметил, что стороны обсудили вызовы в сфере безопасности и шаги, которые необходимо предпринять, чтобы принести мир и спокойствие Грузии и Лихтеншнейну.



Глава МИД Грузии отметил, что с Хаслер была обсуждена и тема войны в Украине, а также политическая и гуманитарная помощь, которую Грузия оказала стране, которая страдает от российской полномасштабной агрессии.



Напомним, министр Доминик Хаслер проведет встречи с премьером, президентом Грузии и спикером парламента страны.



11 июня глава МИД Лихтенштейн побывала на линии оккупации в селе Одзиси и на месте ознакомилась с положением граждан Грузии.



Источник: sova.news

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