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Глава МИД Грузии провел встречу с коллегой из Княжества Лихтенштейн
12.06.2023 11:53
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили провел встречу с коллегой из Княжества Лихтенштейн — министром иностранных дел, образования и спорта Доминик Хаслер.
Сложная ситуация и вызовы безопасности в регионе, вопросы экономического сотрудничества — акценты, которые были сделаны на встрече двух главных дипломатов стран.
«Мы рассматриваем этот визит, как выражение поддержки нашей стране в этот важный для Грузии период — так же, как и на фоне вызовов в контексте безопасности в регионе. Уверен, что ваш визит, госпожа министр, даст импуль нашему дальнейшему сотрудничеству.
Тут же выражаю нашу готовность активно действовать и в этом направлении — у нас есть потенциал углубить экономические связи. На встрече мы обсудили и ситуацию в сфере образования, что важно для нас.
Хочу выразить огромную благодарность госпоже министру, поскольку у нас есть большая поддержка со стороны Лихтенштейна в контексте территориальной целостности страны», — заявил Илья Дарчиашвили.
Дарчиашвили отметил, что стороны обсудили вызовы в сфере безопасности и шаги, которые необходимо предпринять, чтобы принести мир и спокойствие Грузии и Лихтеншнейну.
Глава МИД Грузии отметил, что с Хаслер была обсуждена и тема войны в Украине, а также политическая и гуманитарная помощь, которую Грузия оказала стране, которая страдает от российской полномасштабной агрессии.
Напомним, министр Доминик Хаслер проведет встречи с премьером, президентом Грузии и спикером парламента страны.
11 июня глава МИД Лихтенштейн побывала на линии оккупации в селе Одзиси и на месте ознакомилась с положением граждан Грузии.
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