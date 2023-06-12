

Мсхиладзе: Политсовет правящей команды не имеет права вмешиваться в компетенцию президента и НБГ

12.06.2023 12:08





Мы заявили, что Лаша Хуцишвили рассматривался как кандидат, президент просто приняла то решение, которое приняла. Но тут есть одна вещь, когда мы говорим о заявлении политсовета, даже если это политсовет правящей команды, он не имеет права вмешиваться в компетенцию президента и Нацбанка. Это определено Конституцией, - так ответил парламентский секретарь президента Грузии Георгий Мсхиладзе на вопрос депутата от оппозиции Романа Гоциридзе, рассматривалась ли кандидатура Лаши Хуцишвили в члены совета Нацбанка, на что затем последовала реакция политсовета «Грузинской мечты».



Об этом Георгий Мсхиладзе заявил в парламенте, где финансово-бюджетный комитет обсуждает вето президента на проект поправок в закон «О Национальном банке». Парламентский секретарь президента также ответил и на вопрос представителей правящей партии.



«Тут же отвечу на вопрос Бежана Цакадзе, при каком строе мы живем?» Мы живем в парламентской республике, господин Бежан, но то, что определено Конституцией, должно быть выполнено, где четко прописано, что президент имеет право представлять членов правления Нацбанка в парламент», - заявил Георгий Мсхиладзе.



По его пояснению, когда президент Национального банка ушел с должности, факт, что никаких проблем не создалось и Национальный банк продолжает свою деятельность и работу. Кроме того, по словам Мсхиладзе, в ближайшее время президент представит кандидатов на должность члена Нацбанка.



Напомним, финансово-бюджетный комитет парламента Грузии обсуждает вето президента на проект изменений в органический закон «О Национальном банке». После обсуждения комитетом вопрос будет вынесен на пленарное заседание.



Согласно законодательному изменению, принятому по инициативе большинства, которое не подписала Саломе Зурабишвили, в совете Национального банка вводится новая исполнительная должность – пост первого вице-президента. Первый вице-президент в отсутствие президента Национального банка исполняет его обязанности.





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