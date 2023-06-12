

Омбудсмен: Народный защитник был, есть и будет вовлечен во все процессы, связанные с судом

12.06.2023 12:22





Народный защитник не может отстраниться от вопроса суда, в том числе от вопроса о реформировании, мониторинге суда, поскольку это предусмотрено соответствующим законодательством», — заявил омбудсмен Леван Иоселиани.



Левана Иоселиани спросили о заявлении его заместителя Натии Джулакидзе, которое подверглось критике со стороны представителей неправительственных организаций. По словам Иоселиани, Народный защитник вовлечен во все процессы, связанные с судом.



«Я не знаю, что вызвало недоумение, но хочу подчеркнуть, что Народный защитник был, есть и будет вовлечен во все процессы, связанных с судом. Мы и сегодня участвуем в рабочих встречах, осуществляем мониторинг за конкретной деятельностью, по-прежнему посещаем задержанных в изоляторах временного содержания. Это, естественно, часть нашего мандата, и мы продолжим это делать», — заявил Иоселиани.



Представитель неправительственной организации «Центр социальной справедливости» Гуро Имнадзе заявляет, что заместитель Народного защитника Грузии Натия Джулакидзе в своем выступлении на 12-м заседании Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия (PAC) заявила о нескольких ложных вещах. В частности, по словам Имнадзе, Натия Джулакидзе в своем выступлении сказала, что мандат Народного защитника ограничен в темах правосудия.







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