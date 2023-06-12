

Народный защитник Грузии подверг критике сюжет журналиста «Мтавари Архи»

12.06.2023 12:27





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани подверг критике журналиста телеканала «Мтавари Архи» Беку Коршия за сатирический сюжет о новоназначенном президенте Академии наук Грузии Роине Метревели.



«Когда вы так обращаетесь с 83-летним человеком, это не самое похвальное, что вы можете сделать, все остальное второстепенно», — написал Иоселиани в Facebook, комментируя сюжет.



11 июня в эфир «Мтавари Архи» вышел сюжет, в котором Бека Коршия разоблачает Роина Метревели.



В сюжете показано, как журналист позвонил новому президенту Академии наук Грузии от имени советника Аппарата премьер-министра и попросил его присвоить премьер-министру Ираклию Гарибашвили статус академика.



«Это будет полезным, для его участия в конференциях», — объяснил Коршия с разговоре с Метревели, добавив, что это не будет публично оглашаться.



«Считайте, что мы можем это сделать. Я хочу, чтобы вы знали, что Академия полностью поддерживает господина Ираклия и мы готовы на все. Но давайте подумаем о втором, что вы сказали. Немного сложно будет [сделать это] без огласки. Пусть об этом подумает и господин Ираклий, и я тоже подумаю», — ответил Метревели.



В телефонном разговоре президент Академии наук также попросил о «пятиминутной встрече» с премьер-министром Гарибашвили.



«Я сегодня приступил к работе. Знаете, что я хочу, на следующей неделе, если он найдет 5 минут, для того, что бы премьер-министр страны принят президента Академии наук. Нужно для дела.



Знайте одно, поддержка господина Ираклия с нашей стороны будет стопроцентной. Я сделаю все, но давайте подумаем о второй части, как вы скажете, так мы сделаем. Знаете, чего я боюсь? Не оказать бы [ему] медвежью помощь. Академия с вами», — говорит Метревели в телефонной записи, которая используется в сюжете «Мтавари Архи».



Роин Метревели был «влиятельным функционером» в Коммунистической партии при советском режиме, как заявил он сам, в одном из своих интервью. С 1990-х по 2004 год работал в ректором в Тбилисском Государственном университете имени Джавахишвили. Он оставил свой пост после «Революции роз». Во период ректорства Метревели, студенты и активисты обвиняли руководство ТГУ его лично, в действиях связанных с коррупцией.





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