

Глава МИД Лихтенштейна - Поддержка независимости Грузии означает создание европейской перспективы для Грузии

12.06.2023 14:14





«Мы вместе работаем на всех международных форумах, большое спасибо, что Грузия является активным и конструктивным партнером», — заявила министр иностранных дел Лихтенштейна Доминик Хаслер на совместной пресс-конференции после встречи со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.



Министр иностранных дел Лихтенштейна поблагодарила своего грузинского коллегу за гостеприимство и заявила, что является первым официальным представителем правительства Лихтенштейна, посетившим Грузию.



По её словам, между двумя странами также существует сотрудничество в ООН, ОБСЕ и Евросовете.



«Именно в Евросовете появится возможность еще больше углубить наши отношения в будущем, так как с ноября Лихтенштейн будет председательствующей страной в Евросовете. Для меня большая честь приехать сюда, чтобы лучше узнать вашу страну, так как это необходимо для дальнейшего укрепления нашего взаимопонимания. Это основные права, демократия, верховенство закона, которые очень важны в нашем сотрудничестве, а также укрепление двусторонней торговли, свободные, прозрачные общества — это сила Европы. Ключевыми темами, в контексте нашего председательства, будут будущее Европы, забота о безопасности Европы. Наш основной акцент делается на укрепление сотрудничества с Грузией», — заявила министр иностранных дел Лихтенштейна.



По её словам, на сегодняшней встрече разговор коснулся не только двусторонних отношений, но и о текущей ситуации в Грузии.



«Поддержка независимости Грузии означает создание европейской перспективы для Грузии и интеграцию в европейские структуры. Это наша абсолютная поддержка. Также мы упомянули отдельные глобальные вызовы, которые сегодня влияют на наш мир, и, конечно же, частью нашего разговора была агрессивная война России против Украины. Лихтенштейн осуждает российскую агрессию против независимой Украины. Мы поддерживаем наших украинских друзей и делаем все возможное для полной защиты международно-правовых принципов. Важно иметь очень сильный международный порядок и действовать на основе закона. Большое спасибо за то, что Грузия является активным и конструктивным партнером. Наши двусторонние, молодые отношения будут укрепляться и в будущем. Я с большой радостью ожидаю вашего приезда в Лихтенштейн, где мы сможем обменяться акцентами с точки зрения образования, а также в направлении многих других проектов», — заявила Доминик Хаслер.





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