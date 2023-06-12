

Финансово-бюджетный комитет не поддержал замечания президента по проекту закона «О Национальном банке»

12.06.2023 14:33





Финансово-бюджетный комитет парламента Грузии не поддержал т.н. мотивированные замечания президента страны по проекту закона «О Национальном банке».



После обсуждения вето президента состоялось голосование. Позицию президента и примененное им вето разделили лишь депутаты от оппозиции Роман Гоциридзе и Сандро Раквиашвили.



Как заявил перед голосованием парламентский секретарь президента Грузии Георгий Мсхиладзе, неясна необходимость добавления должности первого вице-президента и тем самым нарушение надлежащего баланса между исполнительными и неисполнительными членами.



Мсхиладзе призвал депутатов воздержаться от преодоления вето.



«Срок полномочий президента Национального банка Кобы Гвенетадзе истек в марте месяце и обязанности президента Нацбанка по сей день исполняет вице-президент. Таким образом, неясна необходимость добавления первого вице-президента и тем самым нарушение надлежащего баланса между исполнительными и неисполнительными членами. Соответственно, возвращаем вам этот законопроект с мотивированными замечаниями и призываем вас не преодолевать данное вето», - заявил Георгий Мсхиладзе.





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