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Финансово-бюджетный комитет не поддержал замечания президента по проекту закона «О Национальном банке»
12.06.2023 14:33
Финансово-бюджетный комитет парламента Грузии не поддержал т.н. мотивированные замечания президента страны по проекту закона «О Национальном банке».
После обсуждения вето президента состоялось голосование. Позицию президента и примененное им вето разделили лишь депутаты от оппозиции Роман Гоциридзе и Сандро Раквиашвили.
Как заявил перед голосованием парламентский секретарь президента Грузии Георгий Мсхиладзе, неясна необходимость добавления должности первого вице-президента и тем самым нарушение надлежащего баланса между исполнительными и неисполнительными членами.
Мсхиладзе призвал депутатов воздержаться от преодоления вето.
«Срок полномочий президента Национального банка Кобы Гвенетадзе истек в марте месяце и обязанности президента Нацбанка по сей день исполняет вице-президент. Таким образом, неясна необходимость добавления первого вице-президента и тем самым нарушение надлежащего баланса между исполнительными и неисполнительными членами. Соответственно, возвращаем вам этот законопроект с мотивированными замечаниями и призываем вас не преодолевать данное вето», - заявил Георгий Мсхиладзе.
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