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Хабеишвили: Разговоры о том, что мы собираемся выдвигать Саакашвили кандидатом в премьеры, утрированы


12.06.2023   14:35


По заявлению председателя партии «Национального движения» Левана Хабеишвили, Михаил Саакашвили будет важным фактором для нанесения поражения поражении Бидзине Иванишвили, но какую политическую роль он будет играть в этом процессе, решать самому третьему президенту.

Как сообщил журналистам Леван Хабеишвили, Михаил Саакашвили является гражданином Украины и хочет включиться в украинскую политику, в том числе на благо Грузии.

«Разговоры о том, что, вот, «Национальное движение» намерено выдвинуть Михаила Саакашвили кандидатом на пост премьер-министра, утрированы. Я сказал, что Михаил Саакашвили будет определенным фактором для нанесения поражения Бидзине Иванишвили, но решать ему, какая политическая роль у него будет в этом деле. До этого времени Михаил Саакашвили неоднократно заявлял о том, что не собирается быть в грузинской политике. Он гражданин Украины, хочет заниматься украинской политикой. В том числе это будет происходить на благо нашей страны. Пока эта позиция постоянна, однако спекуляции все равно есть.

Михаил Саакашвили обязательно будет фактором победы над Бидзины Иванишвили», - заявил Леван Хабеишвили.


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