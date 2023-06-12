

В Грузии вводят запрет на вывоз автомобильных катализаторов

12.06.2023 15:41





В Грузии будет запрещен вывоз катализаторов за границу. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



По его словам, одной из основных причин загрязнения воздуха в Грузии является неисправный парк автомобилей, важной частью которого является проблема катализаторов, а между тем, т.н. катализаторы снимаются с автомобилей и продаются за границу.



«Одна из основных проблем заключается в том, что торговля т.н. катализаторами превращена в своего рода бизнес. Мы изучили вопрос и сказали, что необходимо остановить экспорт катализаторов, поэтому мы издадим отдельное постановление и запретим вывоз катализаторов из страны. Печальная реальность, что с автомобилей снимается эта деталь – катализатор и продается за границу. В этом главная причина проблемы. Думаю, очень скоро у нас будут результаты, качество воздуха улучшится после того, как мы введем этот стандарт.



В то же время Национальное агентство по окружающей среде начнет проверять и качество автомобилей. С этого года в Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси с помощью специальной аппаратуры мы начнем на дорогах мониторинг транспортных средств с видимыми, чрезмерными выбросами», — заявил Гарибашвили.



Также, премьер-министр сообщил, что ввоз в Грузию автомобилей, произведенных до 2013 года, будет ограничен.





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